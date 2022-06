Olimpia Milano: ecco i 5 colpi di mercato per rinforzare la squadra

Fabrizio Carcano 30 giugno 2022 a

Squadra che vince non si cambia ma si ritocca e si migliora. L’Olimpia Milano a due settimane dalla vittoria dello scudetto numero 29, in una stagione che ha portato in bacheca anche la Coppa Italia, ha già quasi ridisegnato la squadra. Le varie operazioni di fatto già concluse verranno ufficializzate tra luglio e agosto, ma ormai sono affari fatti.

In regia scontato l’addio del 33enne regista statunitense Malcolm Delaney, dopo una stagione sotto tono, mentre è ancora da valutare la posizione di Jerian Grant, rilanciatosi nella finale con Bologna dopo una stagione da oggetto misterioso.

I due colpi in entrata in regia saranno il 29enne canadese Kevin Pangos, reduce da buone stagioni a Belgrado, già esperto di Eurolega e basket europeo, e il play guardia canadese di passaporto greco Nazareth Mitrou Long, classe 1993, reduce da una stagione esplosiva a Brescia con 479 punti realizzati in 29 partite.

Novità anche tra le guardie. Da San Pietroburgo arriverà invece il 32enne bomber statunitense Billy Baron, che prenderà il posto di Troy Daniels, mentre da Venezia arriverà (con un anno di ritardo, doveva arrivare nel 2021) Stefano Tonut, guardia triestina del 1993, punto di forza della nazionale italiana. Tonut arriva per dare più rotazioni nel reparto esterni, prendendo il posto di Riccardo Moraschini squalificato per doping in inverno che si accaserà proprio alla Reyer Venezia. Sotto canestro infine ormai definito l’arrivo da Barcellona del lungo americano Brandon Davies, classe 1991, già visto a Varese cinque anni fa, che prenderà il posto di Kaleb Tarczewski.

