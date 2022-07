Paulo Dybala, "contatto": Inter e Milan beffati? Trattativa segreta, terremoto in Serie A

01 luglio 2022 a

a

a

La Juve fa sul serio per Nicolò Zaniolo. La Roma lo sa, e ha aperto al prestito, secondo Sportmediaset. Con i giallorossi, però, che non sono disposti ad accettare contropartite tecniche, ma solo la cessione a titolo definitivo. Anche con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, pur non discostandosi da una cifra totale di circa 50 milioni di euro. Sull’attaccante ci sono anche Milan e Tottenham, che però sarebbero dietro rispetto al club di Madama.

"Per sempre". L'indizio nella foto di Dybala: dove va davvero... | Guarda

Telelombardia: Dybala vuole tornare alla Juve?

La notizia che sarebbe avrebbe del clamoroso se vera, riguarda un possibile contatto tra l’entourage di Paulo Dybala e la Juve per capire se ci fosse la possibilità di trattare una nuovo accordo e tornare a Torino. La voce è di Telelombardia, che parla di tali colloqui visto lo stallo della trattativa con l'Inter e la mancanza di reali offerte alternative. La Joya starebbe pensando di siglare un nuovo contratto con i bianconeri, a cifre decisamente più basse di quelle trattate mesi fa. Inoltre, Paulo starebbe pensando anche di cambiare agente, sostituendo Jorge Antun con un procuratore italiano per riaprire da zero la trattativa.

Il (grande) gesto d'amore di Ibrahimovic per il Milan: una scelta che spiazza tutti

Le questioni Kostic e De Ligt

Se per Filip Kostic ballano cinque milioni tra la Juve e l’Eintracht Francoforte, Matthijs de Ligt è sempre più lontano dalla Juve, secondo Sportmediaset. Al momento non è ancora arrivata l'offerta giusta per il difensore olandese, con Chelsea e Manchester City decisamente interessate. A Torino però vogliono solo cash, seppur difficilmente si arriverà ai 120 milioni di euro previsti dalla clausola. Avvicinarsi a quota cento è però quello a cui punta la Juve.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.