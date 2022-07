Lewis Hamilton, nuovo orrore: "Ha dato via troppo il c***". Terremoto in F1

01 luglio 2022 a

a

a

Continua ad aggravarsi la posizione di Nelson Piquet. La bufera sembrava passata dopo le scuse del tre volte campione del mondo di Formula 1, che si è giustificato in maniera maldestra parlando di un problema di traduzione del termine “neguinho” (neg***to), di uso comune in Brasile. Adesso però è stato diffuso un nuovo video su Twitter dall’account Metropoles, addirittura più grave del precedente.

In un’intervista rilasciata a novembre 2021 Piquet aveva apostrofato con negr***to Lewis Hamilton in merito al contatto con Max Verstappen a Silverstone. Adesso sono però emerse ulteriori dichiarazioni, riferite al Mondiale del 2016, quando Nico Rosberg (figlio di Keke, campione nel 1982), beffò di misura il compagno Hamilton. “Keke era una me*** - ha attaccato Piquet - non aveva alcun valore, proprio come suo figlio Nico. Ha vinto un campionato, ma il neg***to deve aver dato un po’ troppo il c*** in quel periodo e per questo non ha guidato bene”.

Già le precedenti dichiarazioni avevano scatenato un putiferio, con la Formula 1 che aveva condannato Piquet. Il quale adesso rischia l’estromissione dal paddock. Tutto il circuito si è infatti stretto attorno a Hamilton, con Verstappen - che è fidanzata con Kelly, figlia di Nelson - che pure aveva preso le distanze, anche se sottolineando che non considera Piquet un razzista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.