Jannik Sinner agli ottavi di Wimbledon: perché è un traguardo storico

01 luglio 2022 a

a

a

Prosegue il cammino a Wimbledon di Jannik Sinner, che agli ottavi di finale affronterà il baby fenomeno spagnolo Alcaraz. Una sfida tra i due nuovi talenti del circuito che promette scintille. Dopo la sofferenza nel primo turno contro Struff (battuto al quinto set), lo spagnolo ha vinto le ultime due partite senza concedere set.

Berrettini salta Wimbledon, "viene un sospetto": clamorosa teoria sul tampone

Lo stesso ha fatto Sinner contro Isner, che è riuscito seriamente a impensierirlo solamente nel secondo set, risolto al tie-break in favore dell’altoatesino. Il quale ha poi convinto ancora di più nel terzo set, trovando il break che gli ha consentito di imporsi in 2 ore e 23 minuti per 6-4, 7-6, 6-3. Domenica ci sarà quindi il faccia a faccia con Alcaraz, ma intanto Sinner può essere molto soddisfatto di aver raggiunto gli ottavi di Wimbledon, dopo aver già centrato quelli di Australian Open, Roland Garros e US Open.

"Tutti positivi, tutti zitti". Cornet, la tennista si scaglia contro Berrettini: "A questa mer*** non ci sto"

A meno di 21 anni, tra gli attuali primi 100 del ranking ATP, c’erano riusciti solo Nadal, Djokovic e Cilic: una statistica bene augurante, con Jannik che ovviamente spera di ripercorrere le orme dei due mostri sacri del circuito. A proposito, Nadal domani sarà in campo nel terzo turno contro Lorenzo Sonego, che si è meritato questo incrocio da brividi. Per quanto concerne invece Djokovic, finora è stato tutto facile per lui: grazie anche al forfait di Berrettini, il serbo è il grandissimo favorito di questa edizione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.