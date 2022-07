GP di Silverstone, "quando ho visto Zhou volare...": la corsa disperata di Russell

03 luglio 2022 a

a

a

“Quando ho visto l’auto volare ho subito voluto andare a vedere come stesse Zhou. È stato uno choc”. Così George Russell ha spiegato perché ha abbandonato la sua Mercedes in mezzo alla pista, precipitandosi dal pilota cinese dell’Alfa Romeo, che si è ribaltato dopo un contatto, andandosi a schiantare nelle barriere di protezione vicine al pubblico.

Probabilmente senza halo Zhou non sarebbe qui a raccontare l’incredibile incidente di cui è rimasto vittima. Tanta paura al via, con Russell che è stato toccato e la sua Mercedes che si è infilata sotto la macchina di Zhou, facendolo ribaltare. A seguire tamponamento a catena di Ocon, che imbatta contro Albon e viene travolto da Tsunoda. Il Gran Premio di Silverstone è quindi stato sospeso con la bandiera rossa ed è stato interrotto per quasi un’ora.

"Capovolto". GP di Silverstone, il video dell'incidente mortale alla partenza | Immagini forti

Zhou e Albon sono stati portati al centro medico, ma per fortuna sono fuori pericolo: anche il pilota cinese è cosciente, dopo essere stato letteralmente salvato dall’halo. Poteva quindi andare molto peggio, ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio e la gara è ripartita, tra l’altro subito con un colpo di scena: Max Verstappen ha infatti avuto un problema con la sua vettura, lasciando la testa della corsa al duo della Ferrari.

Carlos Sainz in pole, "ma forse..". Voci pesantissime a poche ore dal Gp di Silverstone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.