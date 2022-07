Carlos Sainz, magia sotto il diluvio di Silverstone: perché è una pole storica

02 luglio 2022 a

In una qualifica dalle mille emozioni, Carlos Sainz ha conquistato la prima pole in carriera. Ci sono voluti 150 Gran Premi per riuscirci (solo Sergio Perez ne ha dovuti attendere di più, ovvero 214), ma alla fine il pilota spagnolo è riuscito a togliersi una grandissima soddisfazione, mettendo la sua Ferrari davanti a Max Verstappen e al compagno Charles Leclerc.

Domenica 3 luglio, a partire dalle 16, Sainz darà quindi l’assalto alla prima vittoria in carriera in Formula 1 dalla pole position: a Silverstone però nulla è scontato, a partire dal tempo, con le qualifiche che sono state condizionate da un’intensa pioggia. Alla fine Sainz è riuscito a girare col miglior tempo in 1’40’’983, precedendo Verstappen (1’41’’055) e Leclerc (1’41’’298). A chiudere la seconda fila Perez con l’altra Red Bull (1’41’’616).

Poi a seguire tutti gli altri, con Lewis Hamilton che stavolta è riuscito a fare meglio del compagno di squadra, anche se per pochissimo: il sette volte campione del mondo si è qualificato in quinta posizione in 1’41’’995. Alle sue spalle Lando Norris (1’42’’084), Fernando Alonso (che tra l’altro a Silverstone, 10 anni fa, era stato l’ultimo ferrarista a fare la pole), George Russell (1’42’’161), Guanyu Zhou (1’42’’719) e Nicholas Latifi (2’03’’425).

