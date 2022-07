GP di Silverstone, "capovolto": il video dell'incidente mortale alla partenza

03 luglio 2022 a

Neanche il tempo di partire, che il Gran Premio di Silverstone è stato fermato con la bandiera rossa. Bruttissimo incidente subito dopo lo spegnimento del semaforo rosso: mentre davanti Max Verstappen sverniciava Carlos Sainz (alla prima pole position in carriera) e Lewis Hamilton andava all’attacco di Charles Lelcerc), un po’ più dietro c’è stato uno scontro che ha visto coinvolte quattro vetture.

Ad avere la peggio Zhou Guanyu, che si è capovolto con la sua Alfa Romeo: portato fuori in barella, il pilota cinese pare stia bene ed è stato trasportato al centro medico per i primi accertamenti. La Formula 1 non ha però ancora deciso di trasmettere le immagini complete dell’incidente, che deve essere stato terribile. Stando alle prime ricostruzioni, la dinamica dovrebbe essere stata la seguente: un’AlphaTauri avrebbe colpito al via la Mercedes di George Russell (che vede così svanire la striscia di Gran Premi terminati nelle prime cinque posizioni), che poi avrebbe preso a sua volta Zhou, che si è ribaltato.

In attesa di rassicurazioni ufficiali sulle condizioni di salute del pilota cinese, subito dopo l’incidente c’è stato un altro avvenimento anomalo: dei manifestati si sono infatti portati ai bordi della pista, ma le forze dell’ordine erano pronte perché già negli scorsi giorni era stata resa nota la minaccia d’invasione per la gara.

