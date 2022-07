Charles Leclerc, roba da leggenda: come sistema Hamilton, il video che fa la storia

04 luglio 2022 a

La delusione per un altro quarto posto quando era primo, come accaduto a Montecarlo nella fallimentare strategia pit-stop. Altri 25 punti sfuggiti per Charles Leclerc, per una ghiotta occasione di recuperare su Max Verstappen non sfruttata. L’olandese, 7° finale, è bloccato da problemi al fondo vettura, nel lato sinistro, colpa di un detrito finito sotto alla sua Red Bull RB18. Charles era primo fino a 13 giri dalla fine, quando l’ingresso della Safety per il ritiro dell’Alpine di Ocon ha cambiato le carte in tavola. Alla fine quelli della Ferrari hanno richiamato solo Sainz, che ha inserito le rosse per poi volare fino al traguardo, mentre il monegasco ha provato a difendersi sia sull’altra Red Bull di Pérez che sulla Mercedes di Lewis Hamilton, prima di accontentarsi del quarto posto (difendendosi anche qui sull’altra Alpine di Fernando Alonso).

Leclerc, che sorpasso su Hamilton alla Copse

Il sorpasso di Leclerc a Hamilton all’esterno della Copse, però, merita solo applausi ed è da far vedere a tutti i giovani che iniziano a correre sui kart. Proprio nella curva dopo l’anno scorso Hamilton toccava Verstappen, volato contro le barriere per poi finire in ospedale. Con conseguente risposta alla prima variante di Monza (la ruota della Red Bull di Max finita sulla testa di Lewis). Charles ha lottato come un leone, ripassando l’inglese (con gomme dure contro le Soft del “44”, inserite proprio all’ingresso della Safety Car insieme a Sainz) nonostante avesse subito già il sorpasso sul rettilineo.

Il sette volte iridato della Mercedes ha dovuto impiegarci tre giri prima di passare il ferrarista, che non poteva fare di più. Prima della rabbia finale, per un ordine di scuderia ancora non deciso da Binotto e tutto il team di Maranello in favore suo e non di Sainz. E ora, con 11 punti di distanza tra i due piloti, la situazione potrebbe farsi tesa come non mai.

