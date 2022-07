Carlo Ancelotti, le clamorose parole del big Real: "Non c'è alcuna possibilità"

04 luglio 2022 a

Una stagione pazzesca, per il Real Madrid e per Carlo Ancelotti: in bacheca ci è infatti finita la 35esima Liga ma, soprattutto, la 14esima Champions League dei Blancos, insomma ancora una volta è stato ridefinito il concetto di leggenda. Il massimo, insomma, in una stagione nata senza enormi aspettative tra problemi finanziari e in spogliatoio. È bastata la "bacchetta magica" di Ancelotti, insomma.

E a spendersi nell'elogio del mister, ecco Luka Modric, bandiera del Real Madrid, che ha parlato in una intervista rilasciata a Sportske, in cui ha rimarcato il carisma e la forza, oltre all'innovazione, che Ancelotti è riuscito a portare nel club. Già, nessuno si sarebbe aspettato una stagione del genere. Ma Ancelotti... è Ancelotti.

"Quando è arrivato un allenatore nuovo e di esperienza come Ancelotti, fin dalla prima fase ha conosciuto tanti giocatori", he premesso Modric. "Questo ha reso più facile adattarsi, dopo tutti gli anni fantastici con Zidane - ha proseguito -. Ancelotti ha portato calma, stabilità e creato un clima di fiducia per tutti anche se io ero convinto che avessimo ancora una squadra superiore vincendo in maniera dominante il 35° titolo, il mio terzo", ha sottolineato.

E ancora, Modric parlando dell'allenatore spiega: "Lui è unico nel trattare con i giocatori e il suo approccio è così positivo e umile, corretto e benevolo, che non c’è possibilità che qualcuno abusi della sua fiducia. Quando comunica ha autorità e conoscenza ma soprattutto tira fuori il meglio da ognuno – e chiude – Tutti andrebbero in guerra con lui, che giochino oppure no", ha concluso il croato. Parole che Ancelotti, ne siamo certi, apprezzerà e non poco.

