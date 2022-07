Charles Leclerc 'sabotato' dal muretto? "Bella giornata...": chi spara contro la Ferrari, guerra totale

04 luglio 2022 a

“Max Verstappen? La prima partenza è stata buona, poi abbiamo cambiato strategia dopo la bandiera rossa. Quindi i danni provocati da un detrito, che sono peggiorati nel corso dei giri”. Ma Helmut Marko se la ride di gusto, vedendo la strategia Ferrari che ha impedito la vittoria a Charles Leclerc, con altri 25 punti sfuggiti dopo Barcellona, Baku e Montecarlo, non sfruttando l’occasione data da Verstappen nelle retrovie per un problema al fondo-vettura causato da un detrito. Charles era primo fino a 13 giri dalla fine, quando l’ingresso della Safety per il ritiro dell’Alpine di Ocon ha cambiato le carte in tavola. E Maranello ha preferito mettere le Soft a Sainz, fino a quel momento secondo, che ha così passato Charles alla ripartenza, per volare fino al traguardo.

Marko: “Mancata sosta Leclerc? Per come ci è andata, niente male”

Alla fine il consigliere della Red Bull se la può ridere di gusto, dato che il suo Verstappen ha perso solo sei punti in classifica nei confronti di Leclerc. “Oggi aveva un ottimo passo. Ha iniziato ad accumulare vantaggio, poi ha colpito dei detriti e ha danneggiato molto il fondo della vettura, perdendo probabilmente metà del downforce — dice Marko — Alla fine, però, Pérez ha allungato il suo vantaggio su Leclerc, che in classifica piloti ha guadagnato solo sei punti su Max. E noi nei costruttori abbiamo perso solo 13 punti. Con la giornata che abbiamo avuto non è male”.

Marko: “Con gomma dura è andata ancora peggio per Max, meno male Pérez”

I danni, per Marko, “sono peggiorati nel corso dei giri — conclude — Poi sulle dure è stato ancora peggio, perché eravamo in gara con le Aston Martin e le Haas. È arrivata la Safety Car e abbiamo montato un set di gomme morbide, lui ha lottato come un leone. Si è preso con le unghie un settimo posto che potrebbe essere molto importante per il Mondiale. Sergio invece ha recuperato mezzo giro a tutti e si è preso il podio. Oggi avevamo una buona macchina ed è frustrante non riuscire a salire sul podio con entrambe le vetture”.

