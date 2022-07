Cristiano Ronaldo, sfregio al Real Madrid: "Tratta col Barcellona". Tutto pronto...

05 luglio 2022 a

Cristiano Ronaldo al Barcellona? Se quella che qualche anno fa, quando CR7 vestiva la maglia del Real, era un cambio di maglia impossibile, ora non lo è più. Come riporta il quotidiano spagnolo AS, di fede madridista, Jorge Mendes e Joan Laporta si sono incontrati lunedì a Barcellona. I due avrebbero parlato di diversi profili ma sul tavolo c'è anche il nome dell’ex Juve. Il presidente del Barça e l'agente della stella portoghese si sono soffermati anche sulle possibilità che esistono di vedere l'ex giocatore del Real Madrid con la maglia del club catalano quest’estate, e questa notizia ha aperto scenari imprevedibili fino a poco tempo fa.

Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United

CR7-Barça, trattativa per sbloccare quella su Lewandowski

Suggestione o qualcosa di più? L'ipotetico arrivo di Cristiano al Barcellona sarebbe un colpo ad effetto importante per un club in gravissima difficoltà economica, ma potrebbe essere anche un modo per il presidente del Barça di fare pressione sul Bayern Monaco, che si rifiuta di negoziare la cessione di Robert Lewandowski, giocatore che ha fatto capire più volte di voler vestire la maglia blaugrana già da questa sessione di mercato. CR7 ha già detto al suo club di voler cambiare aria, saltando lunedì il primo giorno di allenamenti della stagione 2022/2023 del Manchester United, agli ordini del nuovo allenatore Erik ten Hag. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, CR7 sarebbe assente per motivi familiari, ma si fanno sempre più insistenti le voci di mercato attorno all'ex calciatore della Juventus, che si è allenato da solo al centro sportivo della nazionale portoghese a Lisbona.

