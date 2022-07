Silvio Berlusconi, proposta indecente a Wanda Nara: per avere Icari al Monza...

05 luglio 2022 a

Altro che neopromossa, il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani è una delle grandi protagoniste del calciomercato fino a questo mondo. Il club brianzolo sogna un colpo da novanta, sia a livello tecnico che di nome: è in corso un serrato corteggiamento a Mauro Icardi, che è finito ai margini del Psg e che per questo potrebbe essere disposto a lasciare Parigi, a patto che si trovi una formula economica sostenibile per il Monza.

Dybala al Monza, Berlusconi e Galliani pronti a fare la storia

Per l’argentino potrebbe essere una sfida intrigante: sebbene sia neopromosso, il club brianzolo nutre ambizioni importanti e Icardi sarebbe la stella indiscussa della squadra. “Il corteggiamento della famiglia Berlusconi ai coniugi Icardi è duplice - ha scritto Nicolò Schira su Twitter - per Mauro c’è il pressing del Monza che lo sogna come stella al centro dell’attacco. Per la moglie-manager Wanda Nara possono riaprirsi le porte di Mediaset: possibile ruolo da opinionista nel reality La Talpa”.

Calciomercato, Monza scatenato: "Si porta a casa la stellina della Nazionale"

In attesa di capire se ci sono davvero i margini per un’operazione di tale portata, il Monza ha messo le mani anche su Matteo Pessina: sarà il nuovo capitano, lui che ha dato i primi calci proprio al Brianteo. Arriva in prestito dall’Atalanta con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni al raggiungimento della salvezza. Quello di Pessina è il quarto volto nuovo: già acquistati Ranocchia, Cragno e Sensi.

