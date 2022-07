Calcio, la partita finisce 95-0: tutti sconvolti, cosa si nasconde dietro a questa follia

Lorenzo Pastuglia 07 luglio 2022 a

a

a

Un totale di 187 gol messi assegno in 180’ di gioco. La clamorosa combine calcistica è avvenuta in Sierra Leone: due match per la promozione in prima divisione, infatti, sono terminati rispettivamente 91-1 e 95-0. Le sfide sono quelle di Gulf FC-Koquima Lebanon, e, in contemporanea, Kahunla Rangers-Lumbebu United. E se al 45' il risultato sul primo campo era di 7-1 e sul secondo solo 2-0, nei secondo 45’ è successo di tutto.

Dario Benedetto, il peggior rigore nella storia del calcio: choc al Boca Juniors | Video

All'ultima giornata di campionato, Gulf FC e Kahunla Rangers erano appaiate a pari merito al secondo posto della classifica del campionato orientale Super10 (equivalente alla nostra Serie B) e la differenza reti era il requisito fondamentale per staccare il pass per la Sierra Leone Premier League. Nella ripresa, così, la musica è cambiata per entrambe.

"Una sco*** continua". La verità sul calcio italiano: cosa è successo ai Mondiali

La Federazione ha aperto un’inchiesta

I Rangers, infatti, hanno iniziato a segnare a ripetizione, addirittura 30 in pochi minuti, e sull'altro campo, con la panchina del Gulf in costante aggiornamento su quanto avveniva sull'altro campo, si è reagito in maniera analoga, sfruttando la complicità degli avversari. Uno dei due arbitri, sconvolto e disgustato, ha lasciato il terreno di gioco, sostituito da un assistente. Le sfide sono state immediatamente annullate, i risultati non omologati e la Federazione della Sierra Leone ha aperto un'inchiesta per un evidente caso di combine, dichiarando: "È una vergogna. Una situazione così imbarazzante non resterà impunita. I responsabili verranno consegnati alla commissione anti-corruzione del Paese". Se poi il general manager del Kahunla Rangers ha chiesto scusa a tutta la Nazione, quello del Lumbebu United, nonostante il clamoroso ko per 95-0 e la misteriosa sostituzione del proprio allenatore a bordo campo, si è detto "non al corrente di alcuna manipolazione".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.