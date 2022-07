Elisabetta Gregoraci, "lo vedete anche voi... ?": scorcio proibitissimo in diretta tv

07 luglio 2022 a

a

a

Elisabetta Gregoraci ha condiviso su Instagram un video dal backstage di Battiti Live, che è tornata a condurre insieme ad Alan Palmieri, tra l’altro in diretta su Italia1. La showgirl di Soverato ha mostrato il cambio d’abito in camerino: stavolta sul palco è salita con un vestito giallo in pizzo, con schiena scoperta, chignon e tacchi a spillo.

La bella presenza della Gregoraci non è mai in discussione, ma a livello televisivo non ha finora convinto in questa nuova edizione di Battiti Live. Al di là della simpatica gaffe commessa su Alvaro Soler (presentato con il cognome “Soleil”, come l’influencer che ha partecipato al Grande Fratello Vip), la Gregoraci si è attirata diverse critiche per essere apparsa in alcune circostanze un po’ troppo impacciata e poco sicura sul palco. Tra l’altro, oltre a quella di Soler, ha commesso anche un’altra gaffe: stavolta con il titolo della canzone di Francesco Gabbani, trasformata da “Volevamo solo essere felici” in “Volevo solo essere felici”.

Elisabetta Gregoraci fatta fuori? Tam tam impazzito a poche ore da Battiti Live, "pare che..."

Errori che possono capitare, anche se su Twitter non sono mancate le critiche anche da parte di addetti ai lavori. “Assurdo come la Gregoraci - ha scritto Giuseppe Candela, di Dagospia e Fatto Quotidiano - non sia riuscita a migliorare negli anni, manco dell'1%. Zero”.

Elisabetta Gregoraci così alla finestra: lì sotto... scorci da impazzire | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.