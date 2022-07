Milan, 30 milioni per De Ketelaere? Cosa proprio non torna sull'operazione

08 luglio 2022 a

Ora è tempo di fare sul serio, specie se Inter e Juve hanno già iniziato da diverse settimane il proprio calciomercato. Dopo la situazione rinnovi sistemata con RedBird, Maldini e Massara si sono buttati a capofitto nell’allestire una rosa competitiva per Stefano Pioli. Il nome di punta su il Diavolo è disposto a fare un sacrificio è quello Charles De Ketelaere, l’obiettivo numero uno per la trequarti rossonera. Dopo l’incontro a Casa Milan con gli agenti del calciatore, La Gazzetta dello Sport scrive di una trattativa ben avviata e col il club milanese in vantaggio rispetto a quello di Premier del Leeds. Il belga del Bruges, inoltre, preferirebbe il Milan alla possibilità di andare in Inghilterra.

De Ketelaere, al Bruges 30 milioni di euro. Ma vale la pena?

Per il Bruges, scrive inoltre Tuttosport, sono pronti 30 milioni di euro per prendersi De Ketelaere, più i giovani Jungdal e Roback, quest’ultimo gioiellino consigliato da Ibra al Milan per la Primavera. I rossoneri però non vorrebbero alzare il proprio prezzo di troppo, perché con i club più ricchi di Premier poi sarebbe quasi impossibile competere. La domanda che viene da farsi è: con un budget limitato come quello rossonero, e i soli arrivi di Divock Origi e Yacide Adli da Liverpool e Bordeaux, quanti fondi poi rimarrebbero a Maldini e Massara per operare sul mercato? Una domanda che non vuole portare a nessuna polemica, solo un semplice chiedersi.

Le situazioni De Ketelaere e Ziyech

Gli altri nomi accostati con forza al Diavolo sono quelli di Ziyech del Chelsea e Renato Sanches del Lille. Proprio giovedì, riferisce Sky Sport, per il portoghese c’è l’accordo col club francese di 10 milioni più bonus, sfruttando la scadenza contrattuale a giugno 2023 del centrocampista. Manca però l’ok dell’agente Jorge Mendes sia riguardo al contratto che alle commissioni. Per Ziyech, invece, c’è una fase di stallo, dato che il Milan sta spingendo forte su De Ketelaere.

