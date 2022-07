Sadio Manè, telefonata-choc all'una di notte: "Se dovessi morire in campo..."

08 luglio 2022 a

“Ero pronto a giocare quella partita, anche a costo della morte”. La sorprendente rivelazione che Sadio Mané ha raccontato di recente. Il nuovo giocatore del Bayern Monaco ha parlato di quanto accadde prima del match dei quarti contro la Guinea Equatoriale, nella scorsa Coppa d’Africa vinta proprio dal suo Camerun. Dopo lo scontro alla testa con il portiere capoverdiano Vozinha negli ottavi di finale del torneo, venendo sostituito a causa del trauma riportato, il Liverpool (vecchio club di Mané) mandò una mail alla Federazione camerunese e scrisse una lettera alla Fifa “dicendo che avevo bisogno di almeno cinque giorni di riposo, quindi avrei dovuto saltare i quarti di finale”, ricorda il calciatore.

Lite Liverpool-Federazione-Mané

Saltarli, però, neanche per idea. Così Mané ha fatto pressione alla sua Nazionale affinché giocasse. Chiamando il presidente della Federazione, “gli ho detto che dovevamo fare un incontro perché dovevo giocare. Avrei potuto rinunciare alla mia vita, sollevando chiunque altro da ogni responsabilità”. Di risposta “mi dissero ‘Sadio, non puoi giocare’, ma io ho detto ‘no, no, è fuori discussione'. Era circa l'una o le due del mattino, tutti erano presi dal panico e io ho detto ‘mister, so che anche tu hai paura. Basta scrivere una lettera in cui si dice che ho giocato volontariamente nel caso muoia o qualunque cosa accada'. Tutti erano tesi”.

La scansione il giorno del match, la vittoria della Coppa d’Africa

Alla fine il dottore della squadra “disse ‘va bene, facciamo una scansione domattina il giorno della partita'. Al mattino abbiamo fatto la scansione, l'abbiamo inviata alla Confederazione Africana, hanno controllato con il loro staff medico, non c'era niente, quindi il dottore ha detto ‘va bene, puoi giocare'. Grazie a Dio è andato tutto bene”. E con il successo contro la Guinea, il Burkina Faso in semifinale e l'Egitto in finale ai rigori, il Camerun dell’ex Liverpool ha potuto conquistare la prima Coppa d'Africa della sua storia.



