Liverpool, auto travolge i tifosi alla festa di fine stagione: ci sono feriti

Auto sui tifosi del Liverpool alla parata di fine stagione organizzata per celebrare la vittoria della Premier League, il campionato inglese di calcio. La vettura era di grosse dimensioni, come si vede in alcuni video finiti online: una macchina station wagon di colore nero punta proprio ai fan radunati in decine di migliaia nel centro della città del Merseyside e poi ne falcia molti. Per il momento non è chiaro se ci sono vittime. Ci sarebbero quasi sicuramente dei feriti, almeno quattro. Nei filmati che circolano online, si vede anche che quando la vettura si ferma viene circondata da altri tifosi inferociti, prima dell’arrivo della polizia.

Gli investigatori non ipotizzano per ora alcuna pista e non escludono esplicitamente alcun possibile movente. Mentre diversi testimoni citati dai media locali raccontano di aver avuto la sensazione di un investimento deliberato. "Le scene a Liverpool sono spaventose - ha dichiarato il premier Keir Starmer in una nota - i miei pensieri sono rivolti a tutti i feriti o le persone coinvolte. Voglio ringraziare la polizia e i servizi di emergenza per la loro risposta rapida e continua a questo incidente scioccante". E ancora: "Sono tenuto aggiornato sugli sviluppi e chiedo che venga dato alla polizia lo spazio necessario per indagare". Su quanto accaduto, comunque, starebbe indagando anche l'antiterrorismo per moitivi precauzionali.