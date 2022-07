Serie A, teste di porco nel suo studio: calcio sotto-choc, chi è quest'uomo

12 luglio 2022 a

Incredibile come possa ricevere un brutto gesto, specie se meno di due mesi fa ha centrato la promozione con il suo Lecce in Serie A. Il presidente dei salentini, Saverio Sticchi Damiani, infatti, si è ritrovato due teste di maiale destinate proprio a lui, che nella vita di professione è un avvocato ma anche un professore universitario. Il numero uno del club pugliese ha così contattato le forze dell’ordine, che stanno procedendo con le ricerche. I resti dei due suini, scrive il Corriere del Mezzogiorno, sono stati ritrovati nei pressi dello studio legale e dell'abitazione.

Non il primo presidente di A che riceve tali minacce

Una scoperta inimmaginabile per lui che forse mai si sarebbe aspettato un atto intimidatorio così forte, violento e spregevole. Gli investigatori hanno intanto già avviato la indagini, per capire se il movente del gesto possa essere legato alle sue attività professionali oppure proprio al suo ruolo di presidente della società salentina, che quest'anno ha potuto festeggiare il suo ritorno in Serie A. E non è il primo caso, dato che minacce così forti erano arrivate anche ad altri presidenti come quello ex Samp, Massimo Ferrero, che nel 2020 aveva sporto anche lui denuncia: oltre alle scritte offensive apparse in passato e poi a mezzo social, davanti alla sua abitazione romana sono arrivati anche dei proiettili.

Squadra intanto prepara la stagione in A: arrivato Baschirotto

Episodi, ci auguriamo, che non destabilizzino la squadra, che sta preparando la stagione che verrà agli ordini di mister Marco Baroni. In arrivo Federico Baschirotto dall’Ascoli, si tratta per Wladimiro Falcone, secondo portiere alla Samp. Allo stesso presidente Damiani, intanto, va il compito di rasserenare l'ambiente e invitare la squadra a concentrarsi unicamente sull'inizio di campionato, con l’obiettivo finale della salvezza.

