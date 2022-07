Paulo Dybala, "lo faremo crescere": la frase svela il suo futuro, Inter fregata

13 luglio 2022 a

a

a

Paulo Dybala al Napoli? Una trattativa “che è ancora in fase embrionale ma piuttosto concreta”, scrive La Gazzetta dello Sport. E negli ultimi giorni proprio l’attaccante in uscita dalla Juve ha avuto un contatto diretto con Luciano Spalletti. I soldi che arriveranno dalla cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea, potrebbero fare la differenza per portare la Joya in Campania. E le parole dell’ex allenatore dell’Inter lasciano sognare i tifosi partenopei: "È forte, piace a tanti, è talentuoso — ha detto il tecnico toscano — ha fantasia ed estro. Batte anche le punizioni benissimo. Cercheremo di farlo crescere, sarebbe perfetto in una squadra forte”. Proprio quel “cercheremo”, lascia sperare gli amanti del club di Aurelio De Laurentiis.

Lukaku? "Un montato". Paolo Di Canio gela l'Inter: "Occhio, perché con Inzaghi..."

Dybala attratto da Napoli e dal “Maradona”

Lo stesso Dybala, aggiunge La Gazzetta dello Sport, sembra attirato dalla prospettiva di giocare in uno stadio come il “Diego Armando Maradona”, che per gli argentini evoca un fascino unico. Il Napoli, inoltre, ha possibilità di giocare la Champions, competizione che cerca proprio la Joya. “Dunque — scrive la Rosea — ci sono i presupposti per entrare nel dettaglio di una trattativa che, però, non sarà semplice”. E ora quelle parole di Spalletti dal ritiro di Dimaro, dove ora il Napoli si trova per il ritiro estivo, fanno sognare i tifosi degli Azzurri.

Dybala al Monza, Berlusconi e Galliani pronti a fare la storia

Dybala si allena da solo a Torino, occhio allo United

Dunque, c’è una concorrente in più al duello tra Inter, Roma e Milan per Dybala, che intanto si allena da solo, in casa sua a Torino, per farsi trovare pronto alla prima chiamata. La Joya, scrive ancora La Gazzetta dello Sport, da martedì 12 luglio ha ripreso il programma di riattivazione muscolare, cominciato nelle scorse settimane con uno staff ingaggiato per l'occasione: un preparatore atletico, un fisioterapista, un osteopata e un nutrizionista. E nei prossimi giorni Jorge Antun (agente del calciatore) e Carlos Novel sono attesi a casa della Joya per un summit di mercato. Occhio alla pista estera del Manchester United, soprattutto se dovesse concretizzarsi l'addio di Cristiano Ronaldo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.