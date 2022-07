Milan, per Rafa Leao è (quasi) finita: chi piomba sul portoghese, addio quasi certo

13 luglio 2022 a

a

a

È proprio un Chelsea goloso: ceduto Lukaku e quasi preso Kalidou Koulibaly dal Napoli, i Blues vogliono provare ad accaparrarsi anche Rafael Leao dal Milan. Come scrive in Inghilterra il Guardian, perso Raphinha, il club londinese ha messo nel mirino il miglior giocatore della scorsa A, determinante per i rossoneri da permetter loro il 19esimo Scudetto. Ma, commenta il Corriere della Sera, da Casa Milan gli uomini di mercato del Diavolo (Paolo Maldini e Frederic Massara) negano di aver ricevuto sondaggi o interessamenti. La volontà è di proseguire con il portoghese, nonostante i colloqui con Jorge Mendes per il prolungamento del contratto vadano a rilento. Per altro, i rapporti con il manager non sono propriamente idilliaci, considerando le manovre del procuratore, deciso a condurre Renato Sanches al Psg sebbene i rossoneri abbiano l’accordo con il Lille.

Leao, ora sei un fenomeno. Tonali è il Milan. Scudetto al Diavolo, le pagelle dei migliori

Leao chiede non meno di 6 milioni all’anno

Come è già noto, Leao ora guadagna 1,5 milioni ma ritiene insufficiente la cifra di 4 prospettata dal Milan. Jorge Mendes pretende almeno 6 milioni, per poter formalizzare la prosecuzione del matrimonio, considerando pure che il giocatore ha un contenzioso con lo Sporting Lisbona, a causa del controverso trasferimento al Lille, e dovrà versare al club portoghese la cifra di 16,5 milioni con gli interessi (una cifra intorno ai 20 milioni).

"Tanto non rinnova". Leao, lo schiaffo dell'agente al Milan: l'incontro che stravolge il calciomercato

Il Milan non si fa intimorire: chi vuole Leao dovrà versare i 150 milioni della clausola, altrimenti onorerà il contratto fino al 2024. L'unica consolazione per i rossoneri, al momento, è che la trattativa per una cessione sarebbe ancora più complessa, con il Chelsea che è l'unica squadra ad avere chiesto finora informazioni sul suo conto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.