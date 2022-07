Silvio Berlusconi "cancella" il Monza degli eroi: ecco chi farà scendere in campo

15 luglio 2022 a

a

a

Nessuno, conoscendo Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, si sarebbe potuto sorprendere nel vedere un mercato importante da parte del Monza, promosso per la prima volta nella sua storia in serie A. Ma quello che sta facendo il club brianzolo nelle trattative va oltre a ogni aspettativa. D'altronde, nel debutto in campionato del 13 agosto contro il Torino, il tecnico Giovanni Stroppa potrà schierare un undici titolare che ha poco, pochissimo da spartire con la formazione che ha vinto i playoff di serie B solo un mese e mezzo fa (in finale contro il Pisa).

Soldi, rovinosa fregatura per Paulo Dybala: indiscrezioni, cosa deve ingoiare

Dopo aver cambiato volto a difesa e centrocampo, infatti, ora il re del mercato Galliani vuole concludere l'opera con i colpi da novanta in attacco e le ultime indiscrezioni parlano di due trattative parallele per Andrea Pinamonti dell'Inter e Andrea Petagna del Napoli. Il 23enne nerazzurro costa 20 milioni di euro e, sebbene non ci sia ancora stato l'affondo decisivo, rappresenterebbe il principale oggetto dei desideri biancorossi, grazie all'ottima stagione disputata in prestito all'Empoli, con 13 gol in 36 presenze in A (ma, per questo, piace a tanti: Atalanta e Sassuolo in primis).

OBIETTIVO ANNUNCIATO

Più economico, invece, il 27enne azzurro, che potrebbe lasciare la Campania in prestito con riscatto obbligatorio a 12 milioni. E centrare due acquisti di spessore in avanti sarebbe la ciliegina sulla torta a un mercato da protagonista del mitico duo Berlusconi-Galliani, che non potrà accontentarsi di disputare una serie A da comparsa, ma punta alla parte sinistra della classifica (Berlusconi appena dopo la promozione aveva addirittura parlato di scudetto e Champions League...).

Lo richiede l'ambizione della proprietà, lo impone la rivoluzione messa in atto in questa sessione estiva. In cui è già arrivato il portiere della Nazionale Alessio Cragno (28 anni; dal Cagliari per 4 milioni), un centrale d'esperienza, Andrea Ranocchia (34; svincolato dall'Inter), e uno di prospettiva, Andrea Carboni (21; 4 milioni ancora dal Cagliari), uno dei migliori terzini dell'ultimo campionato di B come Samuele Birindelli (22; 1,5 milioni dal Pisa), oltre alle due stelle del centrocampo Matteo Pessina (25; pagato 15 milioni dall'Atalanta, sarà il capitano: «È una responsabilità che fa piacere: sono andato via da ragazzino, ora sono maturo» racconta) e Stefano Sensi (26; in prestito dall'Inter).

A loro, poi, si aggiunge l'ex difensore di Barcellona e Sassuolo Marlon (26), già a Monza, ma che sarà ufficiale solo dal 1° agosto (arrivando in prestito dallo Shakhtar, bisogna aspettare i tempi tecnici imposti dalla Fifa). Insomma, se c'è un buon giocatore sul mercato, è certo che il Monza gli farà una telefonata.

CONTATTI PAZZI

Lo dimostrano anche i pazzi contatti per gli svincolati di lusso, dagli attaccanti Paulo Dybala (28) e Luis Suarez (35), passando per il terzino Marcelo (34). Come il sondaggio fatto per studiare la situazione di Mauro Icardi (29), il quale potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain in prestito. Operazioni, comunque, decisamente complicate, a differenza di quelle in mediana per Fabio Miretti (18), che potrebbe arrivare dalla Juventus (ma solo in prestito), e Gonzalo Villar (24), per il quale c'è l'accordo con il giocatore, ma manca l'intesa sulla formula con la Roma (i giallorossi vogliono inserire un controriscatto a loro favore). Tutti regali per Stroppa, che starà vivendo queste giornate con la stessa eccitazione di un bambino alla vigilia di Natale, ma anche con la consapevolezza di non potersi permettere passi falsi sul campo. D'altronde, il Monza sogna in grande.

Che villa spunta nel suo patrimonio: Veronica Lario, scoperta esplosiva

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.