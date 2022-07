Kimi Raikkonen, il "gesto eroico in strada": l'ex Ferrari beccato così

18 luglio 2022 a

L’ultimo gesto di Kimi Raikkonen che ha commosso gli amanti della Ferrari e quelli in generale di ‘Iceman’. Il finlandese, l’ultimo Campione del mondo con il team di Maranello nell’ormai lontano 2007, è stato ripreso lo scorso weekend in un video, divenuto subito virale sui social, nel quale dà conforto a un cane, lasciato momentaneamente in auto dai suoi padroni, con il solo finestrino in parte abbassato per farlo respirare. Il luogo del bel gesto è la Toscana, dove Kimi è in vacanza con la famiglia, tanto che in quel momento si trovava a spasso con la figlia più piccola, per mangiare un gelato dissennante contro i climi roventi dell’estate.

L’acqua al cane, le lamentele contro il padrone - Passando vicino a un’auto, Kimi si è accorto della presenza del cagnolino all’interno, ha riempito d’acqua la sua coppetta e attraverso la fessura del finestrino lo ha dissetato. Poi si è allontanato con la sua bimba e, accorgendosi di chi lo stava filmando, si è lasciato andare a uno scuotimento della testa. Come per dire, "Ma come si fa con questo caldo a lasciare un cane in auto?". E questo non è il primo e unico bel gesto del finlandese, che regalò un cappellino al piccolo Tomas, il bambino che è stato inquadrato piangere al suo ritiro dopo poche curve del GP di Spagna 2017. Portato ai box della Ferrari, ha potuto incontrare il suo idolo che ha trasformato quel pianto in sorriso. Con semplicità ed empatia, quella che i bambini riconoscono subito e amano. Kimi è uno vero, ormai lo sanno anche i cagnolini.

