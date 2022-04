Ferrari, John Elkann rompe il silenzio: "Due anni fa...", messaggio trasversale a Binotto? Sospetti a Maranello

14 aprile 2022 a

Il campionato “è iniziato in modo emozionante”: John Elkann l’ha sottolineato a più riprese mercoledì nell’incontro con gli azionisti. Il presidente della Ferrari, infatti, ha espresso tutta la sua emozione durante l’assemblea, certo con un cospicuo "ritardo" rispetto ai successi di stagione del Cavallino: “Due anni fa abbiamo dichiarato che avremmo dovuto lavorare molto per tornare a essere competitivi e, dopo due stagioni difficili, il campionato è iniziato in modo emozionante — ha detto —. Come tutti i nostri tifosi nel mondo, sono felice di essere tornato a competere al più alto livello". E ancora: “Sappiamo che la stagione è appena iniziata e in Formula 1 sei sempre circondato da una serrata competizione. Dobbiamo lavorare come team per ottimizzare ogni aspetto della nostra performance. Questo è lo spirito e l'approccio che voglio vedere a Imola e nel corso della stagione".

L’avvertimento di Elkann a Binotto e i suoi uomini

Allo stesso tempo, oltre che ai complimenti, dalle parole di Elkann trapela una sorta di avvertimento al team principal Mattia Binotto, ai suoi piloti e a tutto il team di Maranello: quest’anno vietato sbagliare. Specie con una F1-75 che sarà in lotta fino alla fine probabilmente per il Mondiale. E perché in fondo è passato davvero troppo tempo dai trionfi nelle classifiche Piloti e Costruttori: nel 2007 la prima (con Kimi Raikkonen vincitore nell’ultimo GP di Interlagos) e nel 2008 il duello contro gli altri team. Oltre a questo, il presidente del Cavallino ha detto agli azionisti di essere molto contento dei successi nelle gare GT del 2021, del futuro a Le Mans con le hypercar nel 2023 e dei progressi nei giochi virtuali: le Ferrari eSport Series.

Elkann: “Attirato nuovo pubblico giovane nei giochi virtuali”

"Il 2021 è stata la migliore stagione di sempre per la Ferrari nelle gare GT, con la vittoria dei titoli mondiali Piloti e Costruttori nel Fia World Endurance Championship e alla 24 Ore di Le Mans – ha aggiunto Elkann –. L'anno scorso il nostro impegno per le gare di durata è stato confermato con l'annuncio dell'atteso ritorno nella classe regina del Fia World Endurance Championship nel 2023 con il nostro programma Le Mans Hypercar”. Infine, uno sguardo il presidente della Ferrari lo volge anche alle nuove frontiere del Motorsport: "Nel mondo digitale, abbiamo attirato un nuovo pubblico di appassionati con la Ferrari Esports Series — ha concluso — creando nuovi legami con una nuova generazione di giovani fan in tutta Europa".

