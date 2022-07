Paulo Dybala va alla Roma, scatta la telefonata choc: "Testa di ca***", finisce male

19 luglio 2022 a

a

a

Paulo Dybala finisce alla Roma, e dall’altra sponda del Tevere c’è chi non ha preso bene l’arrivo della Joya, prendendosela con Claudio Lotito per aver finora operato una campagna acquisti deludente.

"Lo faremo crescere": la frase che rivela il futuro di Dybala, Inter fregata

Svanita l'Inter del vecchio amico Beppe Marotta dopo il ritorno di Lukaku, il 28enne attaccante argentino si è lasciato convincere dal progetto della Roma, con Mourinho spesosi in prima persona al telefono, mentre l’ex Juve ha ottenuto i sei milioni che chiedeva tra base fissa e bonus per tre stagioni. I cugini della Lazio, invece, hanno portato a casa Maximiano, Romagnoli, Casale, Gila, Marcos Antonio e Cancellieri. La differenza di passione tra le due sponde della capitale è peraltro palpabile nella vendita degli abbonamenti: da una parte 36mila tessere vendute, dall'altra appena 8mila.







Berlusconi "cancella" il Monza degli eroi: ecco chi farà scendere in campo | Guarda



Il battibecco tra Lotito e un finto tifoso

Ad Auronzo di Cadore, intanto, lo stesso Lotito ha sbottato con dei tifosi, non contenti dell’operato della società: "Ma gli abbonamenti quando li fate? Siamo a 8mila abbonamenti, la Roma sta a 36mila”. E non solo, un finto tifoso biancoceleste lo ha preso in giro con una chiamata telefonica: “Presidente — gli dice in dialetto capitolino — la Roma ha preso Dybala, tu chi prendi? Non stai prendendo nessuno”. Lotito allora ha reagito malissimo, con insulti e improperi: “Ma tu non c'hai un ca*o da fà, testa de cao”, ha detto il numero uno bianconceleste. Che poi ha rincarato la dose: “Coglie, coglieee! A' rincogli*ito!”. Poi il gran finale, la frase “Porta tu' sorella e tu' madre…”, in risposta a quella del finto tifoso: “"Ma non è possibile, questi comprano, comprano… oh, ma te chi stai a comprà?”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.