Michael Schumacher, spunta l'inquietante testamento segreto: "Tutto può succedere..."

19 luglio 2022 a

a

a

Michael Schumacher avrebbe scritto un testamento. Un testamento segreto in cui l'ex pilota della Ferrari spiega per filo e per segno le sue volontà in caso di morte. Il testamento venne redatto quando il pilota decise di tornare in Formula Uno nel 2010 a bordo della scuderia Mercedes. Le volontà di Schumacher erano chiare: tutto il suo patrimonio stimato in 900milioni di euro sarebbe dovuto andare alla moglie Corinna e ai loro due figli Gina Maria e Mick.

Mick Schumacher, addio alla F1? "Perché il suo destino è in mano della Ferrari", il retroscena

Rileggere oggi quelle volontà colpisce, anche perché vennero scritte circa tre anni prima del terribile incidente di Meribel. Secondo le indiscrezioni arrivate dalla Germania, il testamento di Schumacher avrebbe permesso alla moglie Corinna di avere piena disponibilità, fin da subito, di tutto il patrimonio. Una mossa chiara per estromettere sul nascere alcuni parenti che avevano già bussato alla porta di Schumi avanzando richieste. Beffa delle beffe, quei soldi sarebbero poi stati utilizzati dalla moglie per le costose cure per il marito che necessita di una assistenza medica 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da ormai quasi nove anni.

"Tenuto nascosto alla Ferrari per anni": l'imbarazzante segreto di Schumacher | Guarda

A lasciare senza parole è la scelta di far testamento a soli 41 anni. Va detto che il "mestiere" di pilota di Formula 1 espone a diversi rischi. E probabilmente Schumacher voleva che tutto fosse a posto in caso di incidente mortale in pista. Il destino gli ha teso una trappola lontano dalle monoposto. E quel testamento ha avuto, purtroppo, un senso. "Sì, ho fatto testamento perché sono un padre di famiglia – aveva risposto Schumi a un giornalista che gli chiedeva se questa decisione fosse collegata al suo ritorno in F1 -. Ma non si tratta tanto della Formula 1, quanto delle cose che possono accadere nella vita di tutti i giorni", concludeva.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.