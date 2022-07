Inter, Steven Zhang condannato: "Deve pagare 250 milioni di debiti"

19 luglio 2022 a

Beffa per Bremer e botta milionaria in tribunale per Steven Zhang. Ore decisamente difficili per il presidente dell'Inter. Mentre in Italia la Juventus supera i nerazzurri e si prende Gleison Bremer, difensore centrale del Torino a lungo a un passo dai vicecampioni d'Italia, in Cina il figlio del fondatore del colosso dell'e-commerce Suning, Zhang Jindong, ha perso una causa a Hong Kong contro alcuni creditori e dovrà ripagare 255 milioni di dollari (l'equivalente di 248,7 milioni di euro) di debito.

Zhang Kangyang, questo il nome cinese del presidente dell'Inter, era stato citato in giudizio ad agosto scorso per 255 milioni di dollari di prestiti e per l'insolvenza su un bond che egli stesso aveva garantito, prima di prendere le distanze dalle operazioni di rifinanziamento, in un affare che coinvolgeva anche la China Construction Bank (Asia) Corporation Limited. "C'è poco spazio per il dubbio che Zhang abbia partecipato al finanziamento originale del progetto, e per il quale ha dato le sue personali garanzie", ha stabilito il giudice dell'Alta Corte di Hong Kong, Anthony Chan, nella sentenza pronunciata oggi, citata dal South China Morning Post, e il tentativo di Zhang di prendere le distanze dalla vicenda, per il giudice "ha scarso valore".

