Bremer alla Juventus, "l'ultimo disperato tentativo dell'Inter nella notte"

Alla fine Gleison Bremer è della Juventus. E anche stavolta l’Inter deve considerarsi sconfitta, dopo aver già perso Paulo Dybala, stanco di aspettare a lungo per così volare lunedì in Portogallo e scegliere la Roma. Il derby d’Italia, così, se lo aggiudicano i bianconeri sui nerazzurri, che intanto puntellano come meglio possono il buco lasciato dalla partenza di Matthijs de Ligt con direzione Bayern Monaco. Alla fine hanno pagato i 40 milioni più sette di bonus messi a disposizione dalla Vecchia Signora, per così passare l’offerta presentata da tempo dall’Inter: prestito con riscatto (a condizioni facili da raggiungere, praticamente un obbligo) fissato a 30 milioni, più l’inserimento di una contropartita tecnica individuata nel 19enne Cesare Casadei, valutato dai nerazzurri 8 milioni. Secondo Fanpage, nonostante la promessa di non fare aste, l'Inter avrebbe provato a inserirsi nell'accordo tra Juve e Torino con un ultimo, disperato tentativo nella notte. Andato a monte anche a fronte dell'offerta di ingaggio dei bianconeri al giocatore.

Bremer con la squadra per il tour negli Usa? - Bremer, così, vestirà la maglia bianconera. E chissà che possa accaparrarsi la casacca numero 3 lasciata scoperta da capitan Giorgio Chiellini, volato negli Usa per giocare la stagione che verrà nei Los Angeles, sfidando in futuro i connazionali Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi. Diverso anche l’impegno dei club nei confronti del difensore a cui entrambi hanno proposto un quinquennale: l’Inter aveva offerto 3 milioni, poi saliti a 3,4, a cui la Juventus ha risposto con un accordo che coi bonus può arrivare a 5 milioni netti annui. Bremer potrebbe anche già partire per il tour dei bianconeri negli Stati Uniti se riesce a ottenere in tempo il visto.

