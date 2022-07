Tennis, impresa dell'italiano Musetti: ad Amburgo batte Alcaraz e vince il primo titolo

24 luglio 2022 a

Lorenzo Musetti manda ko Carlos Alcaraz e trionfa all'Atp 500 di Amburgo, conquistando così il suo primo titolo in carriera. Il 20enne di Carrara ha sconfitto il 19enne fenomeno spagnolo, n.6 del mondo e primo favorito del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-7 (6-8), 6-4 in due ore e 46 minuti di battaglia. L'azzurro ha avuto cinque match point già nel secondo set, tutti annullati dallo spagnolo, poi nel terzo e decisivo set ha chiuso la partita alla sesta occasione sul servizio di Alcaraz. Musetti festeggia così il primo titolo Atp in carriera e da lunedì salirà al numero 31 del mondo, suo nuovo best ranking.

"Non è facile parlare dopo una finale come questa - ha commentato subito dopo la vittoria Musetti - mi congratulo con Carlos è un giocatore incredibile: hai salvato così tanti match point oggi. Sei un grande lavoratore, anche i miei sacrifici sono ispirati da te. Condividere questi momenti, come già successo nel Challenger di Trieste, anche se non è che adesso siamo così vecchi. Ora giochiamo meglio, è stato un match davvero divertente e spero di affrontare altre battaglie con te in futuro". Il tennista ha detto di essere sorpreso e che la vittoria è tutta dedicata alla sua nonna.