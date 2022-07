Juve, Max Allegri ridicolizza il big: "Non riprendere, ci arrestano". Ecco il video

26 luglio 2022 a

a

a

Siparietto alla Juventus, il tutto durante un allenamento. Il video è stato pubblicato sul canale YouTube della squadra e mostra i giocatori misurarsi con un gioco per misurarne la tecnica: riuscire a centrare la traversa calciando il pallone da fuori area. Piccolo dettaglio: senza gli scarpini, rigorosamente a piedi scalzi.

"Quando ero alla Juve...": De Ligt al Bayern, la frase rubata che scatena il caos

A misurarsi nel gioco, ecco il mister, Massimiliano Allegri, insieme a Weston McKennie e Dusan Vlahovic. Ad aprire le danze è McKennie, il cui destro però finisce alle stelle, altissimo, traversa nemmeno sfiorata. Un tiraccio, tanto che il giocatore statunitense si butta a terra e Vlahovic si copre il volto con le mani, a sottolineare la bruttezza del gesto tecnico.

Ma non solo. Al siparietto si unisce anche Allegri, che si rivolge alla telecamera che stava filmando il tutto, quasi disgustato dal gesto del suo centrocampista. E il mister urla: "No no no! Non riprendere, oh! Ma sei matto? Ci arrestano". Insomma, un clamoroso sfottò al povero McKennie. Per inciso, anche Allegri sbaglia il tiro, in modo però meno fragoroso: la palla finisce al centro della porta. Dunque altro flop, quello di Vlahovic: il tiro finisce sopra la traversa. "Nemmeno questo riprendi", scherza Allegri. McKennie, poi, si rifà: al secondo tiro spizzica la parte superiore della traversa. E Allegri apprezza: "Questo è buono...".