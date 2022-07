Hamilton, commovente rivelazione su Vettel: "Non mi ha fatto sentire solo"

29 luglio 2022 a

Sebastian Vettel ha detto addio alla F1, lasciando stupore a fan e suoi colleghi in pista. Come Lewis Hamilton, che con lui è autore di tante battaglie ‘politiche’ in favore di ambiente e comunità Lgbt, nonché ex rivale per il titolo in pista nelle stagioni 2017 e 2018, quando Seb era pilota della Ferrari. Proprio il britannico, a Sky Sports, ha commentato il ritiro a fine stagione del tedesco dell’Aston Martin: “Ho appreso la notizia questa mattina. In un certo senso sapevo che sarebbe arrivata, visto che c’erano state delle avvisaglie, ma ovviamente l’ufficialità è un’altra cosa — ha detto Lewis —. È triste sapere che ha smesso. Non ho avuto molto tempo per pensare a tutto il percorso che abbiamo fatto insieme, ma direi che lui è una delle poche persone in Formula 1 che non mi ha fatto sentire solo”.

Hamilton, il ricordo di Seb in un briefing piloti del 2007

Vettel “mi è stato vicino in molte occasioni — ha aggiunto Hamilton —. Ricordo nel 2007 un suo intervento molto esplicito durante il briefing dei piloti, e allora ho capito che sarebbe diventato una figura di spicco in questo sport. Ma poi, vedendo il suo successo e vedendo che mette gli altri prima di se stesso, è stato così coraggioso nel parlare e nel difendere ciò in cui crede. Penso che sia una delle persone più grandi che abbiamo visto in questo sport. Abbiamo bisogno di altri come lui”.

E ancora: “Quando eravamo più giovani non avevamo il tempo di fermarci a parlare delle nostre vite personali o dei nostri interessi — spiega ancora l’inglese —. Col tempo abbiamo iniziato a vederci, a fare passi coraggiosi e a difendere le cose in cui crediamo. Siamo stati in grado di sostenerci a vicenda: lui mi ha appoggiato tanto, e mi piace pensare che anch’io lo abbia fatto con lui. Continueremo a essere amici”, ha concluso Hamilton. Parole sentite e toccanti.