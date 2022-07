Valentino Rossi, chi lo vuole candidare: una bomba politica

29 luglio 2022 a

Dopo Francesco Totti, il Partito democratico punta su Valentino Rossi. I dem pescano dal mondo dello sport possibili candidati per le elezioni del 25 settembre. A corteggiarlo è il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che gioca in casa. Il pilota è infatti di Tavullia. Non è un caso che nei giorni scorsi è stata inaugurata un'installazione artistica dal titolo "Un casco da leggenda", inaugurata proprio per rendere omaggio al numero 46.

"Un'opera da record alta 6 metri e larga 4, pesante 400 kg, un omaggio alla sua carriera, pensata anche per rafforzare il 'pellegrinaggio' tra Pesaro e Tavullia", aveva commentato lo stesso Ricci. Non solo perché il pilota era stato chiamato da Ricci a fare il testimonial per la candidatura della città pesarese a capitale italiana della cultura. Prima di lui il Pd puntava a Totti.

I vertici dem romani, "davanti a una serie di calici di vino, hanno lanciato una di quelle idee folli", l'ex capitano della Roma candidato appunto. D'altronde basta visionare l'ultimo sondaggio di Termometro Politico per capire chi avrà la meglio alle urne. Giorgia Meloni è infatti davanti a Enrico Letta come prossimo presidente del Consiglio (46,4 per cento contro 32,9). Numeri che danno da pensare.