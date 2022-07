Francesco Totti, la proposta indecente del Pd: "Davanti a un calice di vino..."

26 luglio 2022 a

Il Partito democratico sente l'odore della sconfitta e così pensa a candidare un volto al centro del gossip: Francesco Totti. Proprio così, secondo Dagospia "i vertici del Pd romano, davanti a una serie di calici di vino, hanno lanciato una di quelle idee folli", l'ex capitano della Roma candidato appunto. La stramba ipotesi avrebbe, almeno secondo Dago, una sua logica. Ilary Blasi, ormai ex di Totti, è da sempre vicina a Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi.

Ma non solo, stando a varie indiscrezioni la conduttrice di Mediaset sarebbe a un passo dal trasferirsi a Milano per condurre la prossima edizione de L'Isola dei Famosi, programma di Canale 5, a sua volta rete di Berlusconi. Insomma, si legge, "l’ormai ex moglie lascia Roma per Milano, lavora con Berlusconi a Cologno Monzese, cosa c’è allora di meglio che mettere il ìPupone' contro quella destra che, a questo punto, viene 'impersonata da Ilary'?".

Non passa poi inosservata una coincidenza: il compleanno di Totti è il 27 settembre, due giorni dopo le elezioni. E lui ha l’età sia per concorrere al Senato, che alla Camera dei Deputati. Totti non ha commentato la soffiata che lo vede protagonista, così come non lo ha fatto il Pd.