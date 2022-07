Francesco Totti, indiscreto: "Cazz*** gigantesche". Sbrocca contro Signorini, il caso esplode

28 luglio 2022 a

Le indiscrezioni sulla rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, pubblicate nei giorni scorsi dalla rivista di Alfonso Signorini - Chi -, avrebbero fatto arrabbiare parecchio l'ex capitano della Roma. Quest'ultimo sarebbe amareggiato soprattutto perché questa volta è stata coinvolta anche sua figlia. La rivista, infatti, ha rivelato che negli ultimi tempi Totti avrebbe portato sua figlia Isabel con sé a casa di Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma.

Per l'ex calciatore, però, si tratterebbe solo di falsità, illazioni, gigantesche ca***. Si sarebbe sfogato così con le persone più vicine, stando a quanto riporta il Messaggero. Visto che troppe bugie starebbero circolando sul suo conto, non è escluso che presto sia proprio lui a parlare pubblicamente, decidendo così di abbandonare la discrezione mantenuta fino a questo momento per tutelare i propri figli.

Totti avrebbe bollato come false anche altre indiscrezioni uscite sul suo conto in queste settimane, come per esempio quella secondo cui sarebbe già andato a vivere con Noemi. Sarebbe falso, visto che "lui è nella villa all'Eur con il figlio Christian": si legge sempre sul Messaggero. E falsa sarebbe pure la notizia secondo cui avrebbe avuto intenzione di raggiungere Ilary in Tanzania nei giorni scorsi.