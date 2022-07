Gatti e Cambiaso, il triplosalto dalla serie D: la loro strepitosa parabola

Davide Rossello 31 luglio 2022 a

Il passaggio dal dilettantismo al professionismo non è più percepito come un'eccezione e sono sempre più i casi che rendono questo percorso una vera e propria regola. Al momento è la Juventus la società più attiva in questo contesto: Federico Gatti e Andrea Cambiaso ne sono gli esempi lampanti, seguiti dal grigiorosso Zanimacchia tornato alla Cremonese per la Serie A.

La scalata di Gatti è al momento la più clamorosa e il suo percorso dalla categoria Promozione alla Nazionale di Mancini ha lasciato tutti senza parole. Carriera iniziata nel 2015 con il Pavarolo, dopo un settore giovanile tra Alessandria e Torino. Conquistata l'Eccellenza, il nativo di Rivoli viene ceduto prima al Saluzzo e poi nuovamente al Pavarolo. Nel 2018 passa al Verbania e conquista la serie D e due stagioni dopo, passa ai professionisti con la Pro Patria terminando la stagione 20-21 con 34 presenze e un gol. In seguito, la chiamata della Serie B, dove con la maglia del Frosinone, complice anche il feeling con mister Grosso, termina la stagione realizzando 5 gol in 35 presenze. Nel mezzo della stagione la ciliegina sulla torta grazie alla chiamata della Juventus e la firma sul contratto fino al 2026. Ma non è tutto considerato che il ct Roberto Mancini decide di convocare il centrale per il match di Nations League dell'11 giugno contro l'Inghilterra, dove il difensore contrasta con personalità profili del calibro di Harry Kane e Raheem Sterling, senza aver mai disputato un match di Serie A.

Una favola a lieto fine anche quella di Andrea Cambiaso, fresco di contratto quinquennale con la Juventus e subito girato in prestito secco al Bologna, per tornare con maggiore esperienza a fine 2023. Cresciuto calcisticamente nel Genoa, decide di andare a farsi le ossa in Serie D. A diciassette anni, viene girato in prestito all'Albissola, club con il quale si ritaglia il suo spazio e conquista la prima storica promozione in Serie C. L'anno dopo, rimane in Serie D in prestito a Savona, esperienza che lo plasmerà prima del salto. Da lì il passaggio in Serie C all'Alessandria, con il grave infortunio al legamento crociato, e la breve esperienza in B con l'Empoli dove, agli ordini di Dionisi, riesce comunque a totalizzare 7 presenze e conquistare la promozione in A. La scorsa stagione protagonista con la maglia della sua città, conquistandosi il posto da titolare e realizzando 25 presenze condite da un gol e quattro assist. Chissà che ora per il terzino forse più duttile della Serie A, si aprano le porte della Nazionale maggiore dopo la positiva esperienza in Under 21. Per l'esterno Zanimacchia una storia da raccontare. Dopo l'esperienza al Legnago in D, viene notato al Torneo di Viareggio dal Genoa e tesserato nel 2016. Poi il passaggio nel 2018 alla Juventus dove arriva la consacrazione con l'Under 23. Dopo un'esperienza al Saragozza poco positiva, rientra alla base e passa alla Cremonese in B dove realizza 8 gole 5 assist, contribuendo alla promozione dei grigiorossi in A. Il resto della storia per questi scalatori del calcio ancora è tutto da scrivere.