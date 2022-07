Chelsea, assalto all'Inter per Casadei: la diaspora dei baby talenti italiani

Federico Strumolo 31 luglio 2022 a

a

a

Il Made in Italy, si sa, è uno dei marchi più apprezzati al mondo e, osservando questa sessione di mercato, vale anche quando si parla dei talenti in rampa di lancio del calcio italiano. L'ultimo astro nascente azzurro che potrebbe presto lasciare il Belpaese per vestire una prestigiosa maglia internazionale è Cesare Casadei, 19enne stella delle giovanili dell'Inter. 16 gol e 5 assist in 39 presenze complessive nell'ultima stagione con la Primavera nerazzurra per stregare il Chelsea, tanto da convincere il club londinese a offrire 8 milioni di euro. Un'offerta subito rifiutata dall'amministratore delegato interista Beppe Marotta. Ma dato che i nerazzurri devono fare cassa (l'obiettivo è chiudere il mercato con un attivo da 60 milioni), è prevedibile che le due società si possano presto sedere al tavolo per trattare, nonostante una prima richiesta di addirittura 20 milioni. «Siamo orgogliosi di averlo con noi. Si sta allenando con la prima squadra, dimostrando di essere bravo» dice di lui, intanto, proprio Marotta. È evidente, però, che la cessione di Casadei farebbe bene alle casse della società, anche perché permetterebbe di iscrivere una plusvalenza netta a bilancio. Un po' come fatto dal Pisa che, dopo aver staccato un assegno da appena 2 milioni al Palermo l'estate scorsa, è pronto a incassarne 11 dall'Ajax, tra prestito e riscatto, per il trasferimento dell'attaccante Lorenzo Lucca (21).

Raspadori, "la risposta a De Ketelaere": le contromosse delle big di Serie A

L'azzurro dell'Italia under 21 aveva stupito tutti all'inizio della scorsa stagione, segnando 6 gol nelle prime 7 giornate del campionato di serie B e, nonostante sia rimasto a secco da ottobre, ha convinto i Lancieri a puntare su di lui. E mentre Wilfried Gnonto (18), rivelazione di giugno della Nazionale di Roberto Mancini, aspetta di conoscere il suo futuro, essendo in scadenza tra un anno e avendo già espresso la volontà di cambiare aria, un altro giovanissimo italiano lo raggiunge allo Zurigo. È ufficiale, infatti, il trasferimento a titolo definitivo del 16enne Cosimo Fiorini, centrocampista dell'Italia under 16, il quale ha preferito la Svizzera alla maglia della Fiorentina. Giovani talenti, speranzosi di diventare grandi tra i grandi, un po' come Giacomo Raspadori (22), sempre più vicino al Napoli dopo due campionati di grande livello in serie A con il Sassuolo.

"Lo vuole Allegri". Pogba infortunato, il pazzesco nome del sostituto | Guarda

L'accordo tra l'attaccante e il club di Aurelio De Laurentiis è definito, ma bisogna accontentare i neroverdi, che chiedono 30 milioni. Intanto, per la porta gli azzurri accelerano per Kepa Arrizabalaga (27), pronto a trasferirsi in prestito dal Chelsea. In Premier League potrebbe, invece, finirci Piotr Zielinski (28), ma solo se il West Ham dovesse accontentare la richiesta di 40 milioni di De Laurentiis. E in caso di accordo, il primo nome per sostituirlo sarebbe Giovani Lo Celso (26), fuori dai piani di Antonio Conte per il suo Tottenham. Attenzione, poi, alle romane che potrebbero presto sfidarsi per lo svincolato Andrea Belotti (28). La Roma, intanto, aspetta Georginio Wijnaldum (31): l'olandese potrebbe arrivare in prestito dal Paris Saint-Germain a inizio settimana. È atteso già oggi, invece, il nuovo acquisto del Milan: Charles De Ketelaere (21) arriva dal Bruges per 35 milioni.