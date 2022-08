Fernando Alonso, addio Alpine: "Dove vado per vincere ancora il mondiale"

01 agosto 2022 a

Fernando Alonso dice addio all’Alpine a fine stagione, nel 2023 sarà un nuovo pilota Aston Martin al posto di Sebastian Vettel, che giovedì, poche ore prima del via del GP dell’Hungaroring, ha detto addio alla F1 a fine stagione. Le voci si erano fatte più insistenti nelle ultime settimane, nella mattinata di lunedì primo agosto il comunicato Aston Martin F1 ha fatto cadere ogni incertezza. Tra il team di Silverstone e Nando si parla di "accordo pluriennale”, senza ulteriori precisazioni al momento.

Il commento di Alonso

L’Aston Martin prosegue dunque nella tradizione di prendere un pilota esperto ed ex titolato mondiale. Esce un quattro volte campione del mondo come Vettel, entra un due volte iridato, che nonostante nel GP Ungheria abbia festeggiato i 41 anni, continua a credere — almeno nelle dichiarazioni — di poter ancora vincere un titolo. "L'Aston Martin sta producendo il massimo sforzo per vincere — il commento dello spagnolo, nel comunicato rilasciato dal team —, al momento è una squadra che ha certamente una visione a lungo termine e si percepisce l'energia che mettono in Formula 1. Conosco Lawrence e Lance Stroll da anni, so quanta passione anno. E io ho ancora tanta fame, di vittorie e di duelli per stare davanti”.

Piastri probabile pilota Alpine nel 2023

Alonso avrà come compagno di squadra Lance Stroll, il figlio del capo-Aston Martin. E se lo spagnolo lascia Enstone, ciò vuol dire che il giovane e talentoso Oscar Piastri (vincitore del Mondiale di F2 l’anno scorso) sarà una futura guida dell’Alpine, quando proprio il 21enne avrebbe dovuto lasciare la scuderia per accasarsi in prestito alla Williams. Per l’australiano, controllato dal management dell’ex F1 Mark Webber, manca però ancora il comunicato ufficiale.