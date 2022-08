Cristiano Ronaldo, sfregio allo United: lascia lo stadio dopo 45 minuti

01 agosto 2022 a

La voglia di lasciare il Manchester United è oramai tanta, dopo una stagione deludente e dagli scarsi risultati. Cristiano Ronaldo, intanto, ha rifatto parlare di sé, con una notizia che non farà piacere ai tifosi dei Red Devils. Il fatto è accaduto nell'amichevole giocata dalla squadra di CR7 contro il Rayo Vallecano, che rappresentava anche la prima ufficiale estiva del fuoriclasse portoghese, seppur la prestazione non sia stata entusiasmante (come si sapeva) dopo aver saltato gran parte della preparazione estiva e avere pochissima autonomia ancora nelle gambe: "Non è sicuramente al livello della squadra attuale, perché ha saltato un sacco di settimane – ha confermato l'allenatore ex Ajax, ten Hag – Quindi, adesso Cristiano ha bisogno di giocare e ha bisogno di molto allenamento".

"Cristiano Ronaldo non lo vogliamo". CR7 è finito in disgrazia: rovinoso finale di carriera

I tifosi scatenati contro Ronaldo

Intanto, però, se c’è chi lo vede vicino a Chelsea, Bayern Monaco, Porto, con l’agente Jorges Mendes impegnato a gestire le operazioni, in campo Ronaldo è durato solo 45 minuti, sostituito dal suo allenatore all’intervallo. CR7 aveva annunciato poco tempo fa di voler giocare questa amichevole, seppur l’abbia fatto con poche motivazioni. E i fan dello United lo hanno infatti notato, e subito commentato sui social: l’ex Juve e Real ha lasciato prima il campo e poi lo stadio, senza Cattendere nemmeno il fischio finale. Immortalato da alcuni scatti e da velenosi post che hanno fatto anche il verso alle parole dello stesso Cr7: "Il Re se n'è andato”. Insomma, una storia che, probabilmente, non finirà bene, per un ritorno in Inghilterra che non ha funzionato, dopo le prime gloriose stagioni tra 2003 e 2009 alla guida di sir Alex Ferguson.