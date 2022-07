Cristiano Ronaldo, fuga di notizie da Madrid: calciomercato, Europa sconvolta

18 luglio 2022 a

Dalla Spagna ne sono certi: Cristiano Ronaldo è un passo dal ritorno a Madrid. Ma non per rivestire la casacca blanca del Real, bensì quella biancorossa dell’Atletico Madrid. Un accordo che mette d’accordo tutti, persino lo stesso CR7, che, dopo aver rispedito al mittente un’offerta monstre dall’Arabia Saudita (preferendo le competizioni di alto livello a contratti milionari), non andrà neanche al Chelsea, che si è tirato fuori dalla corsa. Espn, intanto, aveva rivelato poche ore fa che sul portoghese ci sono due squadre. Il Bayern Monaco, che nelle scorse settimane ha di fatto escluso la possibilità di ingaggiare il giocatore, ma la situazione potrebbe cambiare in caso dovesse cedere Robert Lewandowski, e appunto l’Atletico.

Atletico, se viene Ronaldo via due attaccanti - I colchoneros però sono in vantaggio e anche il ‘Cholo’ Simeone ha dato il suo ok per ingaggiare il portoghese. Seppur ci siano difficoltà nel tesserare Axel Witsel per questioni di fair play salariale e l'innesto di Ronaldo implicherebbe così necessariamente la cessione di almeno due degli attaccanti in rosa, fra Griezmann, Joao Felix, Matheus Cunha, Correa e Morata. Proprio Morata resta nel mirino della Juventus, seppur si sia lontano sull’accordo per il contratto. Nonostante 24 reti e tre assist vincenti in 38 apparizioni stagionali con lo United, il portoghese vuole solo lasciare l’Inghilterra, dopo una stagione deludente e avara di successi a Manchester. Secondo quanto viene riferito da ‘Elgoldigital.com’, l’attaccante lusitano, valutato intorno ai 17 milioni di euro dai Red Devils, verrà pagato alla cifra completa dal club spagnolo.

