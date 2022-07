Cristiano Ronaldo al Napoli? Non solo una pazza idea: cosa bolle in pentola

Lorenzo Pastuglia 28 luglio 2022 a

a

a

Cristiano Ronaldo e un futuro che è un rebus. Prima le voci sulla Roma, poi l’Atlético Madrid (rifiutato però dagli tifosi dei colchoneros, da sempre rivali di quelli del Real) e ora le voci che lo danno al Napoli. L’unica cosa certa, al momento, è che CR7 vuole lasciare il Manchester United per giocare la Champions League la prossima stagione. Obiettivo che riduce molto il cerchio dei club papabili, ma lascia aperta anche un'opzione molto affascinante.

Cristiano Ronaldo e Leo Messi "finalmente insieme": pesantissime conferme, ecco dove

In particolare, secondo quanto riportato da As, oltre ad Atletico Madrid, Chelsea e Bayern Monaco, per l'ex Juve negli ultimi giorni si starebbe infatti affacciando anche l'ipotesi Napoli. Un clamoroso colpo di scena, che dalla Spagna ipotizzano soprattutto per gli ottimi rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Jorge Mendes, agente del campione portoghese, e per la promessa di voler far diventare CR7 il nuovo Maradona.

Operazione difficile

L’idea inevitabilmente stuzzica Luciano Spalletti e fa sognare i tifosi Azzurri, che però devono fare comunque i conti con un'operazione attualmente fuori dai parametri del club. A certe cifre, infatti, è impensabile immaginare il portoghese giocare nella capitale campana. A meno di un importante taglio dello stipendio del diretto interessato, ovviamente, seppur l’ipotesi sia molto di difficile realizzazione.

"Scommesse chiuse per eccesso di ribasso". Cristiano Ronaldo alla Roma? Un terremoto

In questo caso, allora, il discorso potrebbe prendere una direzione diversa: assumere parametri di fattibilità differenti e arricchirsi di ulteriori significati simbolici legati al ritorno di un campione straordinario a Napoli. Qualcosa che non si vedeva dai tempi di Maradona per intenderci e su cui De Laurentiis, secondo quanto riportano dalla Spagna, starebbe cercando di far leva per convincere il portoghese ad accettare la sfida.