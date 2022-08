Icardi e Wanda Nara, "è finita a pugni sul tavolo": testimonianza-choc

02 agosto 2022 a

Lo scorso ottobre ha catturato l’attenzione mediatica la love story che stava finendo in tragedia: quella tra Mauro Icardi e Wanda Nara, che stavano per separarsi dopo le rivelazioni di un presunto tradimento del giocatore con la cantante argentina. Relazione che ha interessato tre Paesi in particolare: Argentina, Francia e Italia. Da lì in poi, l’ex capitano dell’Inter ha messo il calcio in secondo piano, con la fuga a Milano e la richiesta al club di non giocare per cercare di sistemare le questioni interne. A distanza di mesi, a parlare del tutto è stato uno dei personaggi coinvolti, ovvero Mauricio Pochettino, che ha raccontato qui momenti in un’intervista a Infobae e ammette: “Penso che abbiamo fatto molto bene come staff dirigente in termini di gestione”.

Pochettino: “Gestita la faccenda in maniera calma e moderata”

L'ex tecnico del Psg, in un'intervista a Infobae ha rivissuto quei momenti non semplice, con la gestione di una situazione molto delicata: “In ogni squadra le cose succedono ed è molto più visibile perché succede in un club come il Psg, dove i riflettori del mondo sono lì e tutto era molto più grande di prima — ha aggiunto Pochettino —. Penso che abbiamo avuto la possibilità tutti insieme di gestire questa faccenda in modo calmo e moderato”.

Pochettino: “Abbiamo sbattuto i pugni sul tavolo quando necessario”

E quando c'è stato da alzare la voce, Pochettino e i suoi lo hanno fatto senza problemi: "Abbiamo sbattuto i pugni sul tavolo quando dovevamo, ma internamente — ha concluso l’ex Tottenham —. Sappiamo che ci sono interessi individuali o di immagine che a volte portano a dire molte cose che non sono vere, e non possiamo nemmeno contrastarlo. Ma sappiamo molto bene cosa è successo e ce ne andiamo tranquilli sapendo che abbiamo fatto del nostro meglio".