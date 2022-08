Milan, addio Villiam Vecchi: la colonna rossonera che "inventò" Nelson Dida

03 agosto 2022 a

Se ne è andato all’improvviso, a 73 anni, Villiam Vecchi, lo storico ex portiere del Milan degli Anni 60 e 70, poi divenuto preparatore dei portieri dal 2001 al 2010, in quello storico staff di Carlo Ancelotti che gestì una squadra piena zeppa di campioni, in grado di vincere tutto in Italia e (soprattutto) in campo internazionale. Era nato a Scandiano (Reggio Emilia) ed era un prodotto del settore giovanile rossonero. Nel 1967 il debutto in prima squadra, con cui ha giocato fino al 1974. Dopo di che, le esperienze con Cagliari, Como e Spal, oltre a una manciata di presenze nelle selezioni giovanili azzurre.

Gli anni da calciatore e da preparatore

Nei sette anni col Milan (72 presenze) ha vinto un campionato (‘67-68), una Coppa Italia, una Coppa dei Campioni (‘68-69), due Coppe delle Coppe e una Intercontinentale (‘69). Era chiamato “L’eroe di Salonicco”, per la grande prestazione nella finale di Coppa delle Coppe, vinta dal Milan 1-0 sul Leeds nel maggio del ’73. Da allenatore, si è sempre occupato dei portieri. In rossonero con la prima squadra dal 2001 al 2010 e con gli Allievi dal 2010 al 2013. Ha lavorato con Ancelotti al Real dal 2013 al 2015, e anche con Reggiana, Parma e Juve. Particolari gli allenamenti con i suoi portieri, che si potevano ammirare allo stadio prima delle partite: esercizi di riscaldamento impegnativi, come la corsa che lo storico ex, Nelson Dida, doveva fare per inseguire il pallone corto lasciato a pochi metri dal suo fianco.

Il tweet-ricordo del Milan

Questo il ricordo del Milan sui social, che gli ha dedicato una bella foto condita da parole dolcissime: “Sempre vicino al Milan, sempre rossonero. L’eroe di Salonicco continuerà a parare da lassù. Commozione infinita in tutti i milanisti per la scomparsa di Villiam Vecchi. Condoglianze alla famiglia del nostro storico numero 1 e Mister dei portieri Campioni d’Europa 2003 e 2007".