Totti e Ilary Blasi, Luciano Spalletti: "La sua famiglia...", cosa sa sulla rottura

Francesco Fredella 05 agosto 2022 a

a

a

Una lunga intervista al Corriere della Sera in cui Luciano Spalletti parla anche della vicenda Totti - Blasi, che è finita su tutti i giornali. "Mi dispiace molto per la separazione da Ilary, erano molto uniti. La famiglia è importante", racconta al Corriere. Gli chiedono: "Se l’aspettava che divorziasse da Ilary Blasi?". Lui risponde così: "Sinceramente no, e mi dispiace veramente. La famiglia è importante nella vita di ogni uomo, la sua mi è sempre apparsa solida. Una base importante per Francesco e Ilary. Ma la vita riserva anche questo, è un peccato".

Video su questo argomento Ilary, è pronto lo sfogo? Ecco dove andrà a confessarsi. E lui intanto...

La storia d'amore tra Totti e Ilary è finita improvvisamente. Un vero fulmine a ciel sereno. I Totti erano la vera coppia da sogno, amata da tutti. La più longeva con 20 anni di rapporto sereno alle spalle. Poi la fine di una favola, annunciata con una nota Ansa. Una nota ufficiale. Poi il silenzio. Nessuno dei due ha deciso di parlare da quel momento e si sono succedute, alla velocità della luce, tante inutili indiscrezioni.

Totti e Noemi Bocchi, foto inequivocabili: come sono stati beccati (mentre Ilary era Sabaudia) | Guarda

La prima? La presenza di Noemi Bocchi, una giovane e bella donna, nella vita dell'ex capitano della Roma. Lui non ne parla, ma i fotografi del settimanale Chi - diretto da Alfonso Signorini - hanno "pizzicato" il Pupone con la Bocchi. Ed è questo il vero gossip dell'estate, subito dopo sul podio ci sarebbe la fine (ancora presunta) della storia d'amore tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Che, proprio ieri, con una Ig Stories ha smentito categoricamente.