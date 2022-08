Ivan Perisic? "Finalmente si sta riprendendo", l'amarezza di Biasin

Fabrizio Biasin 07 agosto 2022 a

a

a

È ripartita la Premier League. L'altra sera ha vinto l'Arsenal, ieri si è fatto sorprendere il Liverpool, bloccato sul 2-2 dal neopromosso Fulham (gran bella partita).

Poi è sceso in campo il Tottenham di Antonio Conte, capace di deliziare il pubblico di casa con un sontuoso 4-1 al Southampton. Ha detto così, l'ex tecnico di Juve e Inter, subito dopo la partita: «È stato davvero un buon esordio da parte nostra. La squadra ha avuto una reazione importante dopo essere andata sotto, siamo rimasti sereni e abbiamo creduto in noi stessi». E ancora: «Perisic? Stiamo parlando di un giocatore importante, di un top player. Sono contento per lui, sta tornando ad essere l'Ivan che conosco». Effettivamente l'anno scorso ha fatto fatica.