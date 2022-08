Berardi impazzisce, insegue e cerca di pestare un tifoso: ecco il video

09 agosto 2022 a

Un altro episodio discutibile, molto imbarazzante, per Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo e della Nazionale. Che è successo? Presto detto: ha perso la testa con un tifoso dopo la sconfitta dei neroverdi contro il Modena in Coppa Italia, ko che è costato alla squadra l'allenamento.

Certo, anche il tifoso in questione si è comportato in modo increscioso, ma da Berardi ci si aspetta più autocontrollo. Procediamo con ordine: una volta fuori dallo stadio, l'esagitato insulta ripetutamente Berardi e la sua famiglia. Morale dalla favola, l'attaccante del Sassuolo perde il controllo e, in un video, quello che potete vedere in calce, lo si vede mentre insegue il tifoso in questione, mentre altre persone e addirittura i carabinieri provano a fermarlo. Insomma, caos totale.

Dopo la brutta scena, ecco che sono arrivate le scuse dell'attaccante: "Ci tengo a scusarmi per quanto successo oggi all’uscita dallo stadio dopo la partita contro il Modena", esordisce in un messaggio pubblicato sui social nella tarda serata di lunedì. E ancora: "Siamo dei professionisti e soprattutto dobbiamo essere degli esempi per i più giovani ed i bambini. Oggi agli occhi di tutti non ho avuto un comportamento tale. Questo perché sono state toccate in maniera gratuita le cose a me più care come la famiglia, mia moglie e mio figlio fuori dal campo che mi hanno ferito in maniera profonda. Rinnovo le mie scuse anche al tifoso della squadra avversaria", ha concluso Berardi. Ma la figuraccia resta.