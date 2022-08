Franck Kessie può lasciare subito gratis il Barcellona: cosa succede

11 agosto 2022 a

È un Barcellona super competitivo quello che, nonostante i debiti, si prepara ad affrontare la nuova stagione. Con acquisti di qualità come Robert Lewandowski, Andreas Christensen o Franck Kessie, e proprio gli ultimi due potrebbero lasciare il club catalano gratuitamente se non verranno tesserati prima dell'esordio di sabato in Liga contro il Rayo Vallecano. I due giocatori, arrivati con trasferimenti gratuiti all'inizio dell'estate, rispettivamente dal Chelsea e dal Milan, a tre giorni dall'inizio della nuova stagione non sono ancora stati registrati nel campionato spagnolo. Dunque, scrive Espn, se non saranno tesserati prima della partita inaugurale del campionato spagnolo potrebbero entrambi far valere una clausola del contratto che li autorizza a partire gratuitamente.

Barcellona, oltre 150 milioni di euro in estate spesi sul mercato

Quest’estate il Barça ha speso oltre 150 milioni di euro e raccolto oltre 600 milioni di euro vendendo il 25% dei diritti televisivi nazionali per 25 anni e una quota del 24,5% dei Barça Studios. Lewandowski e gli altri arrivi degli ultimi mesi — Raphinha e Jules Kounde —, però, non sono ancora stati registrati dalla Liga. Ma le situazioni di Christensen e Kessie sono leggermente diverse. Dato che quest'ultimi si sono uniti ai blaugrana gratuitamente, se lo decidessero, avrebbero diritto ad andarsene, sempre gratis, prima della chiusura della finestra di mercato.

Nel peggiore dei casi, club a colloquio con gli agenti

Il presidente Joan Laporta, comunque, continua a trasmettere ottimismo sul fatto che tutti e sette i giocatori saranno tesserati in tempo, ma il club sta temporeggiando e l'inizio della stagione è vicino. Nel peggiore dei casi, scrive sempre Espn, il Barcellona potrebbe parlare con gli agenti dei giocatori per evitare un esito così estremo, e prendersi ulteriore tempo.