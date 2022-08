Milan, Tonali ko? Chi si offre ai rossoneri: qui c'è "puzza" di top-player

08 agosto 2022 a

L’infortunio di Sandro Tonali sabato nel 6-1 contro il Vicenza — problema ai flessori della coscia sinistra, da capire se si tratta di un’elongazione o uno stiramento — lascia scoperto il centrocampo del Milan, con il duo Maldini-Massara che ora potrebbe ricorrere al mercato per allungare una coperta che al centro è corta. Intanto, dalla Francia, Seko Fofana — uno degli obiettivi del Milan per il centrocampo — ha rilasciato dichiarazioni a tinte... rossonere: "Una squadra che mi piace, hanno appena vinto lo scudetto — ha detto a MilanNews.it, al termine della partita vinta dal suo Lens in casa sul Brest per 3-2, nella prima giornata di Ligue 1 — hanno grandi obiettivi per il futuro e lì gioca il mio amico Maignan. Ma non do retta alle voci, sono contento al Lens. Il Milan poteva prendermi già nel 2020, prima che venissi qui".

Milan, col k.o. di Tonali si accelera sul mercato?

Ora il k.o. di Tonali potrebbe accelerare l’operazione, con il club del Diavolo che avrebbe preferito aspettare la fine del mese per accaparrarsi a condizioni vantaggiose un giovane in prestito, dopo la partenza di Bakayoko. Come ha dichiarato Pioli, infatti, non serve un sosia di Kessie, ma è necessario aggiungere alla mediana un giocatore di presenza fisica e tecnica, con il budget di una decina di milioni di euro che Maldini e Massara hanno a disposizione. L’obiettivo era un Under-25 a costo basso con determinate caratteristiche fisiche e tecniche, è scritto su Sportmediaset, ma a questo punto la dirigenza del Milan potrebbe virare ed essere costretta a intervenire subito e magari andare su un profilo più esperto.

I nomi sul taccuino di Maldini-Massara

Oltre a Fofana, il nome è anche quello di Davide Frattesi del Sassuolo, è aggiunto Sportmediaset: idea non tramontata del tutto, ma potrebbe riaccendersi solo se il club neroverde abbasserà la sue pretese economiche. Tra i tanti nomi emersi ci sono anche quelli di Tameze del Verona, Onyedika del Midtjylland, Pape Matar Sarr del Tottenham e Sissoko dello Strasburgo. Non scalda invece più di tanto i dirigenti milanista il profilo di Onana del Bordeaux.