Milan, trovato il sostituto di Franck Kessiè? L'ultimo botto di mercato

Gli ultimi botti di mercato, quello che il Milan cerca per completare una rosa già di per sé competitiva, reduce dal glorioso 19esimo Scudetto conquistato in rimonta sull’Inter. Intanto i vertici rossoneri, i tifosi e lo stesso Sandro Tonali hanno tirato un sospiro di sollievo: per l’ex centrocampista del Brescia nessuno stiramento, solo un’elongazione e la possibilità che il numero 8 possa giocare contro l’Udinese sabato per la prima di campionato (alle 18.30 a San Siro). Intanto, però, il centrocampo ha la coperta un tantino corta, e per questo il duo Maldini-Massara sta pensando a Davide Frattesi del Sassuolo, una delle rivelazioni dello scorso campionato, capace di districarsi bene a centrocampo in ogni ruolo, per un profilo che piace vista la sua spiccata dinamicità nel giocare in varie parti del campo.

Milan, a centrocampo coperta corta (e intanto si pensa al difensore)

Il giocatore neroverde, è scritto su Il Giorno, è il profilo ideale quale alternativa alla coppia di centrocampisti centrali, formata da Tonali e Bennacer. Un duo solido, ma che certamente non può affrontare tutta la stagione. In rosa ci sono anche Tiémoué Bakayoko (quasi mai schierato), Tommaso Pobega (che deve ancora inserirsi nei meccanismi di gioco) e Rade Krunic, ma Frattesi sarebbe il giocatore giusto per sostituire Franck Kessie, sbarcato a Barcellona questa estate. Le difficoltà però non mancano: il Sassuolo chiede una cifra intorno ai 35/40 milioni di euro, e sulle orme di Frattesi c’è anche la Juve. Dietro, intanto, il club del Diavolo si è però messo bene, e nei prossimi giorni potrebbe intanto stringere per un difensore giovane che sostituisca Romagnoli. I nomi? Tanganga del Tottenham e Diallo del Psg, quelli più gettonati.