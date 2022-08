Milan, Tiémoué Bakayoko verso l'addio, scatta l'allarme a centrocampo

11 agosto 2022 a

Tirato un sospiro di sollievo per Sandro Tonali — per il centrocampista dopo l’infortunio contro il Vicenza solo un’elongazione, e la possibilità che possa giocare contro l’Udinese sabato per la prima di campionato (alle 18.30 a San Siro) — ora la coperta a centrocampo è corta. Oltre all’ex Brescia e a Ismael Bennacer, duo solido e titolare ma che certamente non può affrontare tutta la stagione, con la partenza di Franck Kessie verso Barcellona nella rosa rossonera si contano Tommaso Pobega (che deve ancora inserirsi nei meccanismi di gioco), Rade Krunic e Tiémoué Bakayoko. L’ex Monaco, però, è uno dei possibili partenti di questa finestra estiva di mercato, come scrive Tuttosport.

Bakayoko, agenti a lavoro per una nuova destinazione

Il centrocampista in prestito dal Chelsea, al Milan anche nella stagione 2018-19 con Rino Gattuso allenatore, è in uscita, con i suoi agenti che sono al lavoro per trovargli una nuova squadre dove possa rilanciarsi. La brutta disavventura di qualche settimana fa, quando venne fermato e perquisito dalla polizia in piazza Gae Aulenti a Milano, ora la possibile partenza verso un’altra destinazione, per fare meglio di quanto combinato l’anno scorso col Diavolo, dove ha deluso le aspettative. Era tornato in Italia per riconfermare la prima annata in rossonero, ma Bakayoko ha giocato solo alcuni scampoli di partite, rimanendo in panchina anche nel rush finale di stagione, quando la squadra di Stefano Pioli si è presa il 19esimo Scudetto a Reggio Emilia all’ultima di campionato, battendo il Sassuolo e sconfiggendo l’Inter nella volata per il titolo.

I nomi per il centrocampo

Certo è che se l’ivoriano partisse, allora ci sarebbe da tornare sul mercato: nelle ultime ore è circolato il nome di Davide Frattesi del Sassuolo (molto caro per le casse rossonere), mentre scorso fine settimana l’ex Udinese Fofana ha rivolto dalla Francia parole d’amore al Milan, club al quale fu vicino nel 2020. Tra i tanti nomi emersi, riportati qualche giorno fa su Sportmediaset, ci sono anche quelli di Tameze del Verona, Onyedika del Midtjylland, Pape Matar Sarr del Tottenham e Sissoko dello Strasburgo.