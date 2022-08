Pogba infortunato, Juventus nei guai: chi arriva al suo posto

11 agosto 2022 a

La Juventus è in piena emergenza. L'acquisto di Pogba si è rivelato un flop. Il giocatore resterà fuori ben 5 settimane e dunque sarà assente nella prima parte della stagione. A questo punto, per evitare il peggio e restare scoperti proprio in mezzo al campo, i dirigenti bianconeri si stanno dando un gran da fare per cercare di arginare la crisi nell'11 di Max Allegri. I nomi in pole position sono due: Depay o Paredes.

L'olandese ha un contratto che prevede 5 milioni di euro, ma potrebbe arrivare la proposta per chiudere a 4 da parte della dirigenza bianconera. L'operazione potrebbe essere chiusa in tempi brevi ma di fatto il Barcellona chiede un indennizzo per dare il via alla partenza.

Sul fronte Paredes invece i parigini del Psg chiedono ben 25 milioni di euro. Il centrocampista è fortemente voluto da Max Allegri. La valutazione massima data da Cherubini e Nedved è di 20 milioni di euro. Insomma la Juve ha il fiato sul collo con le scadenze di inizio campionato che cominciano ad avvicinarsi. E per questo motivo sarà necessario intervenire presto sul mercato. E tra i tifosi ci sono i primi mugugni per la scelta di puntare tutto su Pogba.