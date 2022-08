Carlo Ancelotti si sfoga: "Ci sono ancora dubbi sul Pallone d'oro?"

11 agosto 2022 a

Un altro trofeo conquistato col suo Real Madrid. Carlo Ancelotti è ancora più nella storia dopo il successo dei Blancos contro l’Eintracht Francoforte per 2-0 in Supercoppa europea. Il primo tecnico che ha vinto quattro Champions, nonché colui che, primo fra tutti in classifica, ha conquistato lo Scudetto nei cinque principali campionati europei (Spagna, Italia, Francia, Germania e Inghilterra). Capace di far rendere al meglio un campione come Karim Benzema, che se ne vola (semmai con merito) verso un possibile Pallone d’Oro a fine anno. Possibilità candeggiata dallo stesso tecnico ex Milan: “Benzema è un giocatore molto importante, un vero leader per noi. Ha segnato tanti gol, ha chiuso bene la stagione — ha detto a fine partita — Ora il Pallone d'oro. Ci sono dubbi? Credo che nessuno ne abbia".

"Non è stata una partita facile, abbiamo segnato e siamo stati bravi a controllare il match — ha detto ancora l’allenatore di Reggiolo — All'inizio dell'anno non puoi aspettarti di dare il massimo, ma abbiamo vinto e iniziato bene la stagione”. A Helsinki (Finlandia), intanto, ‘Carletto’ ha portato il Real a cinque successi nel trofeo, come il “suo” Milan e il Barça. Alla fine un 2-0 con le reti di Alaba e di Benzema, che si dimostra uno dei migliori (se non il migliore attualmente) attaccanti centrali in circolazione.

Anche il portiere del Real, Thibaut Courtois, ha rincarato la dose a fine gara in favore del suo compagno di squadra: "Per me è il miglior attaccante del mondo — ha detto l’estremo difensore belga — Andrà a vincere il Pallone d'oro. Se non lo vince quest'anno, farò qualcosa di male. Molto importante averlo con noi in squadra e non contro di noi".